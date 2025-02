Verso Empoli-Milan, Jimenez e Musah verso una maglia da titolare. Possibile riposo per Reijnders

I play off di Champions League, facilmente evitabili ma arrivati dopo la brutta sconfitta di Zagabria, impongono delle scelte a Sergio Conceiçao, che ha l'obbligo di gestire al meglio le energie della squadra. Ed ecco perché questo sabato contro l'Empoli potrebbero partire dall'inizio Alex Jimenez e Yunus Musah. Il primo è fuori dalla lista Champions, quindi non convocabile per il Feyenoord, il secondo ha rimediato un'espulsione nell'ultima sfida e quindi indisponibile.

Uno degli indiziati a riposare, almeno dall'inizio, è Tijjani Reijnders. L'olandese è un punto fermo anche per Conceiçao e non ha ancora goduto di un turno di riposo: l'occasione giusta può arrivare sabato al Castellani.