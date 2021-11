Verso Firenze: Giroud in vantaggio su Ibrahimovic

Contro la Fiorentina, mister Pioli dovrà scegliere chi schierare in attacco tra Ibrahimovic e Giroud. Come riporta il Corriere dello Sport, che si proietta verso il big match di sabato, il ballottaggio tra i due giganti è aperto e ad oggi il francese sembrerebbe in vantaggio sullo svedese. Olivier potrebbe quindi partire dal primo minuto a Firenze, con Zlatan che, a sua volta, si candida per essere titolare in Champions League.