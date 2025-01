Verso il Como: domani a Milanello una sessione di lavoro pomeridiana

vedi letture

Giornata di lavoro per la squadra, che si è trovata a Milanello per iniziare i preparativi per la sfida di martedì contro il Como. Domani è prevista un'unica sessione al pomeriggio e mister Conceiçao non parlerà in conferenza stampa.

IL REPORT ODIERNO

Lavoro di scarico in palestra per i titolari contro il Cagliari mentre il resto della rosa, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare all'interno della struttura, ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche su possesso palla e finalizzazioni prima della consueta e conclusiva partitella su campo ridotto.