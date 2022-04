Verso Inter-Milan, le ultime di formazione: dubbi in attacco e in difesa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pre vigilia di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si gioca in casa dell'Inter, ma sempre a San Siro, dopo lo 0-0 dell'andata: occhio ai gol in trasferta, è ancora presente la regola per farli valere doppio!

Oggi la squadra si è allenata a Milanello e ha proseguito la giornata con un pranzo nel verde del centro sportivo di Carnago per rilassarsi e allentare la tensione: presenti i calciatori con le loro famiglia in un clima sereno e molto piacevole.

C'è ancora la rifinitura di domani, ma iniziano già a delinearsi le possibili scelte di mister Pioli. Un dubbio riguarda la difesa, con Calabria che oggi non si è ancora allenato (problemi di stomaco con qualche linea di febbre); al suo posto potrebbe esserci Gabbia, con Kalulu spostato a destra come contro il Genoa in Serie A. Il tutto dipenderà comunque dalle condizioni di Davide: dovesse recuperare una condizione accettabile giocherà lui. L'altro ballottaggio è in attacco, fra Messias e Saelemaekers: al momento il brasiliano è in vantaggio sul belga.

MILAN: (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias (Saelemaekers), Kessie, Leao; Giroud.