Verso Inter-Milan, tre diffidati per i rossoneri e nessun squalificato

Domani sera è il momento della verità per il Milan, l'ultima occasione di dare un senso a una stagione che ha visto la vittoria della Supercoppa Italiana come unico acuto dell'anno. Alle 21 a San Siro i rossoneri giocheranno contro l'Inter nel derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia, dopo che l'andata è terminata con il punteggio di 1-1.

Il tecnico rossonero Sergio Conceicao dovrà fare a meno solamente di un calciatore, il lungodegente Emerson Royal. Recuperati invece sia Kyle Walker che Ruben Loftus-Cheek, come sottolineato dallo stesso allenatore in conferenza stampa. Non ci sono invece calciatori squalificati nè per il Milan nè per l'Inter.

Entrambe le squadre, d'altro canto, hanno tre diffidate a testa. Per il Milan si tratta di Hernandez, Reijnders e Terracciano mentre per l'Inter sono Acerbi, Bisseck e Dumfries.

Infortunati: Emerson Royal

Squalificati: nessuno

Diffidati: Hernandez, Reijnders, Terracciano