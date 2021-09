Verso l'Atletico, Pioli punta su Brahim: per lo spagnolo è una sorta di derby

CorSera -

Non ci sono dubbi sulla presenza dal primo minuto di Brahim Diaz nel match di Champions contro l'Atletico. Come sottolinea il Corriere della Sera, lo spagnolo, autore del gol decisivo contro lo Spezia, è l’uomo del momento: "Vogliamo i tre punti", ha messo in chiaro il trequartista rossonero, che stasera giocherà il suo personalissimo derby. Brahim, infatti, è ancora di proprietà del Real Madrid, che l’ha mandato al Milan in prestito biennale.