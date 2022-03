Verso l'Empoli: più Florenzi che Ballo-Touré per sostituire Theo

MilanNews.it

Alessandro Florenzi è un vero e proprio jolly, grazie alla sua capacità di agire in più ruoli. Come riporta il Corriere dello Sport, ad esempio, sabato sera, nella sfida di campionato contro l’Empoli, l’ex Roma potrebbe giocare da terzino sinistro. Stefano Pioli, infatti, starebbe pensando proprio a lui per sostituire lo squalificato Theo Hernandez, con Calabria confermato a destra. C’è anche l’opzione Ballo-Touré, ma l’idea Florenzi schierato sul binario mancino stuzzica il mister rossonero.