Verso l'Udinese, tocca a Ballo-Tourè: il senegalese non gioca con il Milan da novembre

© foto di DANIELE MASCOLO

La notizia del forfait dell'ultimo minuto di Theo Hernandez lascia apprensione in casa Milan. L'eredità del terzino francese, almeno questa sera alla Dacia Arena, dovrebbe essere raccolta da Fodè Ballo-Tourè. Il terzino senegalese non gioca una gara ufficiale con la maglia rossonera dall'8 novembre in casa della Cremonese: in quella circostanza Theo Hernandez saltà la gara per squalifica.