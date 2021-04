Verso Lazio-Milan, Leiva e Luis Alberto oggi si sono allenati con la squadra

Come riportato da Lazionews24, oggi nei biancocelesti Lucas Leiva e Luis Alberto si sono allenati in gruppo con il resto della squadra, pur non essendo al meglio. Mister Inzaghi, guarito dal Covid, tenterà di recuperarli entrambi per il match contro il Milan di lunedì sera. Assenti invece a Formello, Felipe Caicedo, Luiz Felipe e Gonzalo Escalante. Tutti e tre hanno problemi fisici e non saranno a disposizione.