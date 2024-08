Verso Lazio-Milan, numeri e curiosità: quando i rossoneri umiliarono i biancocelesti nel lontano 2007

Questa sera alle 20.45, il Milan di Fonseca, con appena un punto dopo partite sarà di scena all’Olimpico di Roma dove se la vedrà con la Lazio di mister Baroni. I biancocelesti dopo la bella vittoria all’esordio contro il Venezia sono caduti sul campo dell’Udinese e vogliono tornare a sorridere davanti ai propri tifosi.

La peggior sconfitta della Lazio in casa è datata invece 7 ottobre 2007. Il Milan umiliò 5 a 1 i capitolini con le doppiette di Kakà e Gilardino ed il goal di Ambrosini; per i padroni di casa segnò Mauri. Mentre la vittoria (in A) più larga della Lazio è il risultato di 4 a 0. Avvenne in 4 circostanze: il 21 gennaio 1934, il 9 maggio 1976, il 19 febbraio 1995 e il 24 gennaio 2023.