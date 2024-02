Verso Milan-Atalanta: queste le statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Il Milan, dopo due trasferte che hanno evidenziato molti problemi e limiti, torna a San Siro per affrontare una squadra molto in forma, l'Atalanta di Gasperini. Il clamoroso e doloroso passo falso di Monza, e la sconfitta senza conseguenze di Rennes di giovedì hanno detto che il Milan ha raccolto la palla dal fondo della rete per 7 volte nelle ultime due partite, che ha concesso tre calci di rigore, tutti realizzati, e che nonostante il passaggio del turno in Europa League (prossimo avversario agli ottavi di finale lo Slavia Praga) lo stato psicofisico del Milan è tutt'altro che positivo.

Si giocherà il 25 febbraio, sarà la partita n.17 in questa data. Finora 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

L'ultimo precedente è l'1-1 interno con l'Udinese del 2022, famoso per il gol di Udogie di mano ma non annullato dal Var.

Nel 2021 invece un altro pari ma in Europa League, un 1-1 contro la Stella Rossa di Belgrado allenata da Stankovic.

Dopo il 2-2 dell'andata bastò quel risultato per passare, quando ancora i gol in trasferta contavano.

Nel 2018 la coppia Cutrone-Calabria permise al Milan di imporsi sul campo della Roma per 2-0; l'ultima sconfitta risale al 2001, quando la Juventus vinse per 3-0 a Torino, in gol Tudor, Pippo Inzaghi e Zinedine Zidane.

Contro l'Atalanta non ci sono precedenti in questa data. La scorsa stagione la sfida tra le due squadre si giocò il 26 febbraio.

Per quanto riguarda gli orobici, sarà la sfida n.150 in totale, la n.75 in casa. In totale finora 40 vittorie del Milan, 22 pareggi e 12 sconfitte. Le ultime due sfide di Serie A sono finite entrambe 2-0 per i rossoneri: lo scorso anno un tiro di Hernandez ribadito in rete dalla schiena di Musso, e un gol in contropiede di Messias furono decisivi per la vittoria rossonera; nel 2022 invece, nella penultima giornata, il Milan pose le basi per la conquista del suo 19° scudetto. Il 2-0 firmato Leao / Hernandez interruppe una striscia di 3 sconfitte e 4 pareggi.

L'ultimo precedente in assoluto a San Siro tra le due squadre però risale al 10 gennaio, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Fu l'Atalanta a vincere per 2-1: gol di Leao e pareggio immediato di Koopmeiners nei minuti finali del primo tempo, poi il rigore al 59' ancora firmato da Koopmeiners, e una reazione che non è mai arrivata, in una delle tante partite inspiegabili del Milan di Pioli di questa stagione.

In due occasioni il Milan riuscì a vincere con ben 6 gol di scarto: accadde nel gennaio 1944 (6-0) e nell'ottobre 1972 (addirittura 9-3!), mentre la sconfitta della stagione 2020-21, e quella del marzo 1941, entrambe per 0-3, rappresentano le due occasioni in cui l'Atalanta ha registrato la sua massima vittoria a Milano.

Per tre volte il Milan ha ribaltato risultati negativi a fine primo tempo: nel 1949/50 (da 0-1 a 2-1), nel febbraio 1974, in Coppa Italia, sempre con la stessa dinamica, e nel novembre 2000, ancora in Coppa Italia, ma da 1-2 a 4-2.

In quattro occasioni fu sventolato un cartellino rosso a un giocatore rossonero in un Milan-Atalanta.

L'ultima volta toccò a Sandro Nesta nel 2008 e il Milan perse 2-1. Nelle altre tre occasioni il Milan riuscì a non perdere nonostante l'espulsione.

Furono invece sette le espulsioni a giocatori avversari: la più recente addirittura risale all'aprile 1998, quando Sottil fu espulso in un Milan-Atalanta 3-0.Nel novembre 1996 fu espulso un giovane Filippo Inzaghi.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 9 i giocatori che hanno esordito in un Milan-Atalanta: Gudmundsson (03/10/1948), Vincenzi (06/02/1974), Andrea Icardi (05/04/1981), Al. Orlando (12/09/1993), Julio Cesar (05/11/2000), Coloccini (27/10/2004), Viudez (08/03/2009), Rami (06/01/2014), Mandzukic (23/01/2021).

Sono invece 15 i giocatori ad avere giocato per l'ultima volta in un Milan-Atalanta: De Franceschini (09/06/1929), Berra (16/03/1941), Mazza (30/01/1944), Fassetta (27/10/1957), Pasinato (05/06/1983), Paolo Rossi (27/04/1986), Pazzagli (17/03/1991), Beloufa (11/04/1998), Ganz, Weah (14/12/1999), Paloschi (30/03/2008), Viudez (08/03/2009) unica presenza, Matri (06/01/2014), Laxalt (24/07/2020), Musacchio (23/01/2021).

Per 8 giocatori la loro prima rete avvenne in un Milan-Atalanta: Mazza (30/01/1944), Gudmundsson (03/10/1948) gol all’esordio, Sogliano (16/01/1972), M. Silva (05/09/1976), Massaro (28/09/1986), Rijkaard (20/10/1988), Raducioiu (12/09/1993), Cristante (06/01/2014).

Sono 5 invece i giocatori ad avere segnato il loro ultimo gol a San Siro contro l'Atalanta: Mazza (30/01/1944) unico gol, Bonomi (07/04/1946), Di Bartolomei (28/09/1986), Paolo Maldini (30/03/2008), Cristante (06/01/2014) unico gol.

Ben 2 giocatori sono riusciti a realizzare delle quaterne all'Atalanta in casa: Giuseppe Santagostino nel 5-1

del 1929 e Walter Del Medico nel 6-0 del 1944.

Addirittura 8 le triplette, l'ultima siglata da Pippo Inzaghi, ma Van Basten ci riuscì in ben 2 occasioni; 14 le doppiette, tutte realizzate da giocatori diversi, citiamo gli ultimi 3: Kakà nel 2014, Pato nel 2010 e Inzaghi nel 2003.

Per Pioli sarà l'ottava sfida contro l’Atalanta: 3 giocate in casa e 4 in trasferta. Finora in casa una vittoria per 2-0, un pareggio per 1-1 e una sconfitta per 3-0.

Arbitra Orsato di Schio: sarà la sfida n.39 con lui alla guida, 13 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitte finora.

Ben 3 i precedenti a San Siro contro l'Atalanta: nel 2009 finì 3-0 per il Milan, nel 2012 l'Atalanta si impose

per 1-0, e nel 2022 di nuovo successo rossonero per 2-0. Quest'anno Orsato ha arbitrato il Milan nella sfida

del Maradona di Napoli, finita 2-2 dopo il doppio vantaggio rossonero nel primo tempo.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)