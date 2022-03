Verso Milan-Bologna, dolci ricordi per Bennacer e Saelemaekers: contro i rossoblu è arrivato il primo gol rossonero

Fonte: Giovanni Picchi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La sconfitta della Nazionale contro la Macedonia è una delusione che difficilmente può essere dimenticata in tempi brevi. Ferite del genere non si rimarginano facilmente, come canta Tiziano Ferro “perché fa male, male, male da morire”. Per un qualsiasi tifoso di calcio nostrano sarà così almeno fino alla fine del torneo in Qatar. Tuttavia, certi traumi possono essere almeno tamponati, ed il ritorno del campionato è sicuramente un ottimo candidato per svolgere questa mansione. Lassù, in vetta, c’è sempre il Milan, atteso lunedì in campo contro il Bologna. Superfluo dire che si tratta di uno snodo cruciale, in vista dell’obiettivo di cui ormai non si ha più paura di pronunciare il nome. Giocare il Monday-night è sicuramente un fattore: con il Napoli impegnato a Bergamo domenica pomeriggio con l’Atalanta, ed Inter e Juventus che si scontrano alla sera, il Diavolo può uscire dagli spogliatoi conscio dei risultati delle rivali per lo Scudetto. Un’arma a doppio taglio, visto che i risultati della vigilia potrebbero dare spensieratezza ai ‘Pioli boys’ come potrebbero caricarli di eccessive pressioni. Così non è stato nell’ultimo turno di campionato, quando il Milan ha sventato con una vittoria il pericolo Cagliari, dopo che Napoli ed Inter avevano già giocato le rispettive partite. Nell’isola a deciderla è stato Bennacer, con un terrificante mancino al volo che non ha lasciato possibilità d’intervento a Cragno. L’algerino vive uno stato di forma strepitoso: dopo un avvio di stagione senza infamia e senza lode, ha affrontato una fase complicata ad inizio 2022, tra acciacchi fisici e delusioni con la propria rappresentativa nazionale. Dal rientro contro la Juventus in poi, il soldatino dall’Algeria ha imboccato una parabola ascendente nel rendimento assolutamente determinante. La sfida con il Bologna rappresenta per il numero 4 un appuntamento fondamentale, non solo per il bene del gruppo: proprio contro i rossoblù ha trovato il primo gol con la maglia del Diavolo, nell’estate 2020. Un’era geologica fa, considerando che in quella stagione i rossoneri chiusero a 66 punti, conquistati quest’anno da Bennacer e compagni in appena 30 giornate. A San Siro finì 5-1, e tra i marcatori va annoverato anche Alexis Saelemaekers, un altro allora al primo timbro milanista. Il belga naviga in direzione inversa rispetto al compagno: non sta vivendo un momento semplice, con il nuovo arrivato Messias che gli ha scippato il posto da titolare, mentre le sirene di mercato vociferano riguardo alla volontà della dirigenza di rinforzare la squadra proprio in quel ruolo. Chissà che gli spazi che Pioli gli concederà nella volata finale possano decidere il suo futuro. Alexis è arrivato in sordina per appena 7 milioni dall’Anderlecht, si è conquistato la titolarità con le prestazioni e farà di tutto per staccarsi di dosso la scomoda etichetta di seconda scelta. Tutto il mondo Milan sarebbe ben contento di vedere il numero 56 sfoderare grandi colpi in queste ultime otto partite.