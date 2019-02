Verso Milan-Empoli: solo una vittoria rossonera negli ultimi quattro precedenti contro i toscani a San Siro in Serie A

Domani sera, il Milan ospiterà l'Empoli, nel match valido per la sesta giornata di ritorno di Serie A: negli ultimi quattro precedenti a San Siro contro i toscani in campionato, i rossoneri hanno vinto una sola volta, cioè 29 agosto 2015 (2-1 per il Diavolo). Nella altre tra sfide, il bialncio è di un pareggio e due sconfitte per la formazione milanista.