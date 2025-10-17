Verso Milan-Fiorentina, i precedenti nelle ultime due sfide non sorridono ai rossoneri

Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Out Rabiot e Pulisic, i rossoneri dovranno fare di necessità virtù domenica sera a San Siro contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, in crisi di risultati in campionati. Queste alcune statistiche verso la sfida del Meazza, in programma alle 20.45:

Numeri pre partita

Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45N, 47P) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus (82) la Viola ha perso più volte che contro i rossoneri nel torneo.

Inoltre, il Milan non ha trovato il successo nelle ultime due partite di campionato contro la Fiorentina (1N, 1P) e potrebbe non vincere per tre match di Serie A consecutivi contro la Viola per la prima volta dal periodo tra ottobre 2014 e agosto 2015 (1N, 2P); l’ultimo successo dei lombardi sui toscani risale al 30 marzo 2024 (2-1 al Franchi), con Stefano Pioli allenatore rossonero.