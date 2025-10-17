Verso Milan-Fiorentina: il bilancio tra Allegri e Pioli nei 23 precedenti

vedi letture

In vista di Milan-Fiorentina, gara valida per la 7^ giornata di Serie A, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "Su 30 sostituzioni possibili, dopo 6 giornate, il Milan è la squadra che ne ha effettuate di meno in Serie A: 24. Fiorentina senza vittorie dopo 6 giornate in Serie A: non accadeva dalla stagione 1977/78. L’ultima affermazione viola in Serie A risale al 25 maggio scorso, 3-2 ad Udine. Tra Massimiliano Allegri e Stefano Pioli sarà il 24° confronto ufficiale: il coach rossonero conduce per 15 vittorie a 2 con 6 pareggi a completare il bilancio.

Stefano Pioli ex di giornata: il tecnico italiano ha allenato il Milan da ottobre 2019 a giugno 2024, totalizzando 240 panchine ufficiali con un bilancio di 130 vittorie, 58 pareggi e 52 sconfitte, vincendo il campionato nel 2021/22. Panchina numero 500 in Serie A per Stefano Pioli: bilancio di 217 vittorie, 135 pareggi e 147 sconfitte. L’esordio risale al 10 settembre 2006, Torino-Parma 1-1, sulla panchina emiliana.

Mike Maignan ha collezionato 3 clean sheet nella Serie A 2025/26 (come Michele Di Gregorio). Meglio del portiere del Milan solo Svilar (4 clean sheet)".

