Verso Milan-Genoa, la passata stagione vittoria a fatica dei rossoneri: decise l'autogol di Scamacca

Venerdì sera il Milan ritrova a San Siro il Genoa. I liguri, in piena lotta salvezza, hanno bisogno disperato di punti dato che se il campionato finisse oggi, sarebbero in Serie B. Nella passata stagione, la sfida del Meazza, si giocò sempre in aprile, giorno 18. Il risultato finale fu di 2-1 per il Diavolo. Rebic portò in vantaggio il Milan al minuto 13. Il Genoa poi pareggiò al minuto 37 grazie a un gol dell’ex Destro. Nella ripresa i rossoneri alzarono i ritmi e il baricentro, e trovarono il gol vittoria grazie ad un autogol di Scamacca – ora al Sassuolo – che nel tentativo di respingere un calcio d’angolo, bucò il proprio portiere.