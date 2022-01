Verso Milan-Juventus, mai una vittoria di Pioli nei precedenti contro Allegri

Domenica sera ci sarà l’attesissima sfiga fra Milan e Juventus. I rossoneri hanno l’obbligo di rialzarsi dopo la sconfitta con polemiche contro lo Spezia. I bianconeri invece sono in un buon momento e si sono riportati in corsa per il quarto posto. Milan-Juventus si può leggere anche come Pioli vs Allegri, i due tecnici. Come riportato su Transfermarkt, i precedenti fra i due tecnici non sorridono affatto a Pioli. Infatti, mai il tecnico del Milan ha battuto il suo collega della Juventus in 18 confronti. Pioli ha ottenuto solo 4 pareggi e ben 14 sconfitte. I tifosi del Diavolo sperano che questa volta sia la volta buona per Pioli di ottenere il primo successo in carriera contro Allegri.

Segui Milan-Juventus su DAZN. Attiva ora!