Verso Milan-Lazio, il bilancio di Ibrahimovic contro i biancocelesti

Zlatan Ibrahimovic scalpita per tornare in campo. Il centravanti svedese prenderà parte alla sfida di questo pomeriggio con la Lazio, giocandosi un posto da titolare in attacco con Ante Rebic. Il gigante di Malmo nel corso della sua carriera ha incontrato quattordici volte la formazione capitolina, siglando otto gol e servendo due assist. Zlatan incontrerà per la prima volta in carriera anche Ciro Immobile, centravanti che ha segnato sette gol contro il Milan tra Lazio e Torino.