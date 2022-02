In vista del match di questa sera contro la Lazio, valido per i quarti di Coppa Italia, come attaccante esterno a destra, Junior Messias sembra essere in vantaggio su Alexis Saelemaekers. A completare la trequarti rossonera alle spalle di Giroud, ci saranno Diaz al centro e Leao a sinistra. Lo riferisce Tuttosport.