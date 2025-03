Verso Milan-Lazio: rossoneri imbattuti in casa dal novembre 2019

Dopo l'ennesimo tremendo passo falso in questa stagione, la dolorosa sconfitta in casa del Bologna di giovedì sera, il Milan di Sergio Conceicao è chiamato nuovamente a una reazione davanti ai propri tifosi. Non sarà una serata semplice, domenica a San Siro arriva la Lazio di Baroni, affamata di punti bonus per il proprio percorso verso il quarto posto.

Numeri e statistiche

Il Milan è rimasto imbattuto in 33 delle ultime 34 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A (22V, 11N), l’unico successo dei capitolini in trasferta contro i rossoneri nel periodo risale al 3 novembre 2019 (2-1 con gol di Immobile e Correa).

