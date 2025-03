Verso Milan-Lazio: un centrocampista rossonero nella lista dei diffidati

Dopo l'ennesimo tremendo passo falso in questa stagione, la dolorosa sconfitta in casa del Bologna di giovedì sera, il Milan di Sergio Conceicao è chiamato nuovamente a una reazione davanti ai propri tifosi. Non sarà una serata semplice, domenica a San Siro arriva la Lazio di Baroni, affamata di punti bonus per il proprio percorso verso il quarto posto.

Occhio ai diffidati, un nome nella lista dei rossoneri

Per quanto riguarda la questione diffidati, in casa Milan l'unico presente nell'elenco dei "Cattivi" E' Yunus Musah, ammonito recentemente anche nella sfida contro il Bologna. Per quanto riguarda gli avversari dei rossoneri, la Lazio dovrà stare attenta a Isaksen, Belahyane e anche a Matteo Guendouzi.

