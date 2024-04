Verso Milan-Lecce, Di Stefano: "Ci saranno dei cambiamenti. Ipotesi 4-3-3 anziché il solito 4-2-3-1"

vedi letture

Nel corso dell'odierna edizione mattutina di Sky Sport 24, il collega Peppe Di Stefano, dall'esterno del centro sportivo di Milanello, ha fatto un po' il punto della situazione in casa Milan, anticipando e parlando delle possibili scelte di formazione che Stefano Pioli prenderà per la sfida in programma sabato pomeriggio a San Siro contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni.

"Contro il Lecce ci saranno dei cambiamenti. Evidentemente può tornare Gabbia dall'inizio. Al posto di Loftus-Cheek potrebbe giocare Bennacer nel ruolo di trequarti, ma attenzione anche ad un'ipotesi diversa: anziché un 4-2-3-1 potremmo vedere un 4-3-3, con un play leggermente più ribassato, faccio un esempio, Adli con da una parte Musah e dall'altra parte Benncer. Questo potrebbe anche essere un modo per permettere a Reijnders di rifiatare, lui che è reduce anche dalgi impegni con la Nazionale olandese, oltre che dalla partita con la Fiorentina. Insomma, le soluzioni adesso il Milan le ha e chiaramente vuole sfruttarle tutte per arrivare alla partita contro la Roma, di andata e di ritorno, nel migliore dei modi. Tornerà evidentemente e chiaramente a sinistra Theo Hernandez, e per lui c'è una maglia da titolare. Credo che ci saranno anche altre rotazioni, e chissà se in attacco non ci sia spazio per Jovic e magati preservare il quasi 38enen Giroud per la sfida contro la Roma".