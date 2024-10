Verso Milan-Napoli: per i rossoneri un tabù che dura dal novembre 2020

vedi letture

Manca sempre meno per l'attesa sfida di questa sera contro il Napoli di Antonio Conte. Il Milan, reduce da due vittorie consecutive tra Udinese e Brugge dovrà giocare una gara quasi perfetta contro gli azzurri, soprattutto per sopperire alle mancanze, pesanti, di Theo e Reijnders. In avvicinamento alla gara di questa sera, in programma alle 20.45 a San Siro, queste alcune statistiche della sfida tra rossoneri e azzurri.

Infatti, il Milan ha vinto solo una delle ultime nove sfide disputate nel girone d’andata contro il Napoli in Serie A (2N, 6P): 3-1 il 22 novembre 2020 (doppietta di Ibrahimovic e gol di Hauge per i rossoneri, Mertens per i partenopei).