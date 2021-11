Verso Milan-Porto: ancora out Rebic, Messias e Florenzi

Per il match di domani sera contro il Porto, decisivo per il Milan per tenere vivo il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League, Stefano Pioli dovrà fare a meno ancora di Ante Rebic, di Junior Messias e di Alessandro Florenzi, i quali non hanno ancora recuperato del tutto dai rispettivi infortuni. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.