Verso Milan-Porto, Taremi e Diaz gli uomini più prolifici fra i portoghesi

Primo a pari merito con lo Sporting Lisbona in campionato (26 punti in 10 giornate), il porto domani farà visita al Milan per questa quarta sfida del girone della Champions League 2020/2021. Gli uomini più pericolosi e prolifici a cui la retroguardia rossonera dovrà prestare maggiore attenzione sono colori i quali hanno imbastito l’azione del gol nel match di andata giocato lo scorso 19 ottobre in terra portoghese: vale a dire Mehdi Taremi e Luis Diaz. Il primo in stagione ha messo a segno 9 reti, mentre il secondo 8, fra cui il gol nella gara giocata dal Milan al Do Dragao.