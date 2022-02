Verso Milan-Sampdoria, le statistiche complete

STATISTICHE SULLE PARTITE

Arriva la Sampdoria a San Siro per la 25ma giornata di Serie A. Dopo la roboante quaterna inflitta alla Lazio in Coppa Italia, che ha portato i rossoneri in semifinale (avversario in una gara di andata e ritorno l'Inter), si torna al campionato, in una giornata fondamentale da non sbagliare, soprattutto a causa delle sfide dirette tra le avversarie in classifica. Infatti in questa giornata ci saranno sia Napoli vs Inter che Atalanta vs Juventus.

Si giocherà il 13 febbraio, sarà la partita n.21 nella storia rossonera a disputarsi in questa data: 9 le vittorie del Milan, 7 i pareggi e 4 le sconfitte.

L'ultima volta fu nella scorsa stagione, e fu il tremendo 2-0 patito a La Spezia, che compromise il percorso verso lo scudetto. L'ultima vittoria risale al 2005, un 1-0 in casa della Reggina grazie ad un'autorete di Zamboni. Con la Sampdoria ci sono già due precedenti: una vittoria in trasferta per 2-1 nella stagione 1965-66, in un campionato vinto dall'Inter e con il Milan secondo, e una sconfitta interna per 3-1 nel 1954-55, che però si rivelò ininfluente per la vittoria dello scudetto in quella stagione.

Sarà la sfida n.148 contro la Sampdoria, la n.75 in casa. Finora il bilancio complessivo dice 46 vittorie per il Milan, 13 pareggi e 15 vittorie blucerchiate.

Guardando la sola Serie A, sarà la sfida n.128, la n.64 in casa. 40 le vittorie del Milan, 12 i pareggi e 11 le vittorie della Sampdoria.

La storia recente dice che le ultime due sfide finirono in parità. Nella scorsa stagione il subentrato Jens Petter Hauge salvò il Milan a pochi minuti dalla fine, per l'1-1 finale.

Nella stagione precedente, lo 0-0 in casa non inaugurò con una vittoria il secondo esordio di Ibrahimovic con la maglia rossonera.

L'ultima vittoria risale alla stagione 2019-20, un 3-2 firmato Cutrone, Higuain e Suso per il Milan, e Saponara/Quagliarella per la Samp. L'ultima sconfitta interna invece risale alla stagione 2016-17, quando un rigore di Muriel al 70' regalò la vittoria alla Sampdoria.

La vittoria più larga del Milan a San Siro contro la Samp è il 6-1 del 25 settembre 1955, fece tutto il Milan: autorete di Tognon al 3' e poi due doppiette (Nordahl e Schiaffino) e reti di Dal Monte e Mariani.

Due le sconfitte più larghe, un 1-3 nel 1954-55 e uno 0-2 nel 1986-87.

In due occasioni il Milan chiuse la partita in svantaggio nel primo tempo e poi vinse: nel 1951-52 (da 0-1 a 2-1) e nella Coppa Italia 1997-98 (da 0-2 a 3-2, con rete decisiva di Kluivert al 90').

Solo una volta invece fu la Sampdoria a ribaltare: nel 1961-62, partendo da 0-1 e vincendo 3-2.

Otto le espulsioni di giocatori del Milan contro la Samp, in 5 occasioni avvenne a San Siro. Per 3 volte il Milan vinse lo stesso: memorabile l'1-0 del 2007, con Oddo espulso al 10', e rete decisiva di Ambrosini al 90'.

Addirittura sedici le espulsioni di giocatori della Samp contro il Milan, 10 di queste a San Siro. In ben 3 occasioni riuscì a vincere comunque la Sampdoria.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 11 i giocatori che hanno esordito in un Milan vs Sampdoria: Lorenzo Buffon (15/01/1950), Toros (13/02/1955), Paolo Ferrario (04/11/1958), Fortunato, Barluzzi e Benitez (05/12/1962), Cappellini (28/02/1988), Constant, Pazzini e Montolivo (26/08/2012), Ocampos (05/02/2017).

Per 12 giocatori Milan vs Sampdoria fu l'ultima presenza: Giuseppe Antonini, Carapellese, Gratton e Sloan (05/06/1949), Ducati (04/11/1958), Verza (30/06/1985), Di Bartolomei, Bonetti, Manzo e Wilkins (23/05/1987), Fiori (18/12/2003), Hauge (03/04/2021).

Cinque giocatori hanno trovato la loro prima rete in un Milan vs Sampdoria: Dal Monte (25/09/1955), Salvadore (26/02/1961), Maini (16/10/1997), Birsa (28/09/2013) e Ambrosini (02/05/1999).

Sono dieci i giocatori ad aver segnato la loro ultima rete rossonera contro la Sampdoria a San Siro:

Sloan (05/06/1949, gol all'ultima presenza), Bacci (22/02/1959), Salvadore (26/02/1961, unico gol), Altafini (21/03/1965), Chiarugi (16/06/1976), Wilkins (09/02/1986), Maini (16/10/1997, unico gol), Paloschi (19/93/2008), De Jong (12/04/2015), Hauge (03/04/2021, gol all'ultima presenza).

Solo Giancarlo Bacci fu in grado di realizzare una tripletta in un Milan vs Sampdoria: accadde il 22/02/1959 e finì 4-1. In 15 occasioni invece un giocatore rossonero è riuscito a realizzare una doppietta. L'ultimo a riuscirci è stato M'Baye Niang nel novembre 2015.

Per Pioli sarà la sfida n.6 alla Sampdoria. Curiosamente le tre vittorie ottenute sono tutte in trasferta, mentre in casa ha raccolto solo due pareggi.

Dirigerà l'arbitro Chiffi di Padova. Sarà la settima volta a dirigere il Milan, finora 3 vittorie, un pari e 2 sconfitte.

Quest'anno sarà il terzo incontro con Chiffi come arbitro. Nei due precedenti in stagione due vittorie interne contro le due romane: 2-0 alla Lazio alla terza giornata e 3-1 alla Roma alla ventesima.