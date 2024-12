Verso Milan-Sassuolo, i precedenti: nel 2015 decise la sfida Pazzini

E' il giorno di Milan-Sassuolo! Gara in programma stasera alle 21.00 a San Siro in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-25. Per i rossoneri di Paulo Fonseca si tratta dell'esordio nella competizione, mentre i neroverdi allenati da Fabio Grosso hanno già superato due turni: ai trentaduesimi di finale hanno battuto 2-1 il Cittadella, ai sedicesimi hanno eliminato il Lecce (2-0 al Via del Mare). Chi passa il turno affronterà ai quarti di finale la vincente della sfida tra Roma e Sampdoria.

NUMERI OPTA

Milan e Sassuolo si sono affrontati solo una volta in Coppa Italia, il 13 gennaio 2015 al Meazza, con i rossoneri che hanno vinto 2-1 negli ottavi di finale grazie alle reti di Giampaolo Pazzini e Nigel de Jong (Nicola Sansone in gol per i neroverdi).

