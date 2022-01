Verso Milan-Spezia: le statistiche sul match e sui protagonisti

STATISTICHE SULLE PARTITE

Dopo l'esordio stagionale in Coppa Italia, si torna a giocare in Serie A. Il Milan lo farà di lunedì pomeriggio, sarà la partita n.35 nella storia rossonera a giocarsi di lunedì. Finora 20 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. La squadra contro la quale si è giocato più volte di lunedì è il Napoli, in ben 5 occorrenze.

La prima partita giocata di lunedì risale alla stagione 1927-28 (vinse il Milan 2-1 in trasferta proprio a Napoli). L'ultima volta che si è giocato di lunedì invece risale alla prima giornata di questa stagione, il 23 agosto scorso, quando il Milan si impose 1-0 a Marassi contro la Samp, con rete di Brahim Diaz.

Il Milan negli incontri di lunedì è in serie positiva da 11 partite, l'ultima sconfitta risale al 4 dicembre 2016, quando il gol di Nainggolan decise Roma vs Milan.

Si gioca di 17 gennaio, è una data che complessivamente porta bene ai colori rossoneri. Sarà la partita n.20 giocata in questa data, finora 16 vittorie e 3 sconfitte. Per trovare l'ultima sconfitta bisogna arrivare alla stagione 1953-54, quando il Milan perse in casa per 2-1 contro la Roma. Da quel momento in poi 13 vittorie,

subendo solo 4 gol in tutto. L'ultima occasione in cui si è giocato di 17 gennaio risale alla stagione 2015-16, quando il Milan vinse 2-0 contro la Fiorentina a San Siro, con reti di Bacca e Boateng, quest'ultimo appena tornato per la sua seconda avventura rossonera, e quella fu la sua ultima segnatura per il Milan.

L'avversario di questo turno è lo Spezia di Thiago Motta. Sarà la sfida n.11 tra Milan e Spezia, la n.6 in casa. Nella Serie A a girone unico, sarà solo la sfida n.4, visto che c'è un precedente in Coppa Italia e che gli altri 6 precedenti risalgono a prima che la Serie A diventasse a girone unico.

Se ci si limita al Campionato, l'unico precedente è il 3-0 della scorsa stagione, mentre se si allarga lo sguardo a tutte le competizioni, allora in casa il Milan ha vinto 3 volte, pareggiato una volta e perso una volta. L'unica sconfitta risale alla stagione 1921-22, una stagione particolare, in quanto c'erano due campionati, a seguito di una frattura nella lega di club di allora. Era il 26 marzo 1922 (praticamente un secolo fa) e lo Spezia si impose per 1-0 con gol di Prospero Morando al 60'.

La vittoria rossonera più pesante è proprio il 3-0 della scorsa stagione, firmato Leao (doppietta) e Theo Hernandez.

Non ci sono mai state situazioni di vantaggio dello Spezia al di fuori della partita vinta nel 1922. Lo Spezia ha segnato 3 volte a San Siro, ma nelle altre due occasioni ha segnato quando era in svantaggio di almeno due gol.

Nessuna espulsione nella storia delle sfide a San Siro tra Milan e Spezia.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 2 i giocatori che hanno esordito in un Milan vs Spezia: Eugenio Porrati (26/03/1922) e Jens Petter Hauge (04/10/2020).

Per 3 giocatori Milan vs Spezia è stata l'ultima presenza in rossonero: Giampiero Murer (26/03/1922), Giuseppe Norsa (17/12/1922) e Bryan Cristante (15/01/2014).

Nella partita di Coppa Italia del 15/01/2014, oltre all'ultima presenza di Cristante, avvenne la prima rete rossonera di Keisuke Honda, l'ultima marcatura con la maglia del Milan di Robinho, e siccome tre giorni prima il Milan aveva perso 4-3 a Sassuolo, ed Allegri era stato esonerato, in panchina ci andò Mauro Tassotti, mentre in tribuna era già presente Clarence Seedorf, che avrebbe esordito pochi giorni dopo contro il Verona in campionato.

Solo in due occasioni ci sono state doppiette in partite tra Milan e Spezia a San Siro. La prima porta la firma di Savelli, nel 3-1 del 24 febbraio 1924, la seconda invece è di Leao, nell'ultima partita giocata, il 4 ottobre 2020.

Per Stefano Pioli sarà la sfida n.4 allo Spezia, la n.2 in casa.

Arbitrerà Marco Serra: con lui ci sono tre precedenti, tutti vittoriosi per il Milan. Curiosamente, è lo stesso arbitro che diresse Milan vs Spezia 3-0 del 2020, quindi non sarà una prima volta.

Nemmeno in questa stagione è la prima volta che incontra il Milan: il 29 agosto arbitrò Milan vs Cagliari 4-1 alla seconda giornata.