Verso Milan-Zagabria: attesi 5 mila ultrà croati, per motivi di sicurezza verrà chiuso il secondo anello verde

In vista del match di stasera tra Milan e Dinamo Zagabria, valido per la seconda giornata del Girone E di Champions League, sono attesi a San Siro ben 5 mila ultrà croati. Come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, si respira una certa tensione, tanto che per motivi di sicurezza è stato chiuso il secondo anello verde.