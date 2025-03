Verso Napoli-Milan: Bondo e Loftus-Cheek verso un posto da titolare

La partita di questa sera contro il Napoli, in programma alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, è una gara cruciale per il Milan, come lo saranno tutte da qui a fine stagione. Questa, nello specifico, mette di fronte la seconda forza del campionato che è ancora in piena corsa per il titolo - a soli tre punti dall'Inter - e arriva all'indomani di un sabato in cui tutte le dirette concorrenti rossoneri per la zona Europa (Bologna, Juventus e Roma) hanno vinto. Inoltre mercoledì la formazione di Conceicao sarà impegnata nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter.

Considerata la forma di alcuni giocatori e il lavoro intenso fatto con i non-nazionali negli ultimi giorni, Sergio Conceicao dovrebbe fare delle scelte significative in ogni zona del campo. La Gazzetta dello Sport questa mattina conferma la decisione del tecnico portoghese di dare una chance dall'inizio a Warren Bondo e Ruben Loftus-Cheek. Il primo, che sarebbe alla terza titolarità consecutiva, giocherebbe accanto a Reijnders in mezzo al campo; il secondo potrebbe agire sulla trequarti.