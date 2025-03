Verso Napoli-Milan: Leao può andare in panchina. Novità Loftus trequartista

A parte Emerson Royal (infortunato) e Musah (squalificato), Conceiçao avrà tutti a disposizione, compreso Santiago Gimenez: il problema alla caviglia rimediato in nazionale è risolto, così il Bebote è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver lavorato a parte nella giornata di ieri.

Si rivede Loftus-Cheek, Abraham in vantaggio su Gimenez

Confermato tra i pali Mike Maignan, in difesa mister Conceiçao opta per il duo Gabbia-Thiaw, con Walker e Theo nei rispettivi ruoli da terzini. A centrocampo spazio ancora a Warren Bondo, che farà coppia con Reijnders: la grande novità si vede in Loftus-Cheek, impiegato come trequartista nel tridente offensivo. Infatti, in avanti Tammy Abraham, che in questa sosta ha potuto allenarsi regolarmente a Milanello, è favorito su Gimenez, mentre a destra ci sarà ancora Christian Pulisic reduce da tre reti nelle ultime due partite in Serie A. A sinistra possibile grande novità con Rafa Leao che potrebbe partire dalla panchina, anche in vista del derby, e lasciare spazio a Joao Felix.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI-MILAN

16 Maignan

32 Walker, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 19 Theo

14 Reijnders 38 Bondo

11 Pulisic, 8 Loftus-Cheek 79 Felix

90 Abraham

All. Sergio Conceiçao

A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Jimenez, Pavlovic, Tomori, Terracciano, Fofana, Gimenez, Chukwueze, Jovic, Rafa Leao, Sottil.

Indisponibili: Emerson Royal

Squalificato: Musah (1)

Diffidati: Jimenez, Bondo