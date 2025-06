Verso Norvegia-Italia: Gabbia si gioca una maglia da titolare con Coppola, Ranieri e Gatti

Venerdì alle 20.45 a Oslo, l'Italia sarà impegnata in casa della Norvegia nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. In vista di questa partita, il ct Luciano Spalletti, che ha confermato che la sua squadra si schiererà ancora con la difesa a tre, è alle prese con diverse assenze nel reparto arretrato e quindi deve ancora decidere chi mettere in campo dal primo minuto insieme a Di Lorenzo e Bastoni.

Come riferisce Sky, tra le opzioni c'è anche Matteo Gabbia, che ha giocato spesso da centrale in una difesa a tre con la maglia del Milan in quest'ultima parte della stagione. Oltre a lui, in corsa ci sono anche Coppola, Ranieri e Gatti. Per il giocatore rossonero sarebbe l'esordio assoluto con la Nazionale italiana maggiore.