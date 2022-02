Verso Salernitana-Milan, sarà una sfida da ex per Pioli: i suoi numeri con i campani

La Salernitana sarà la prossima avversaria del Milan. Quella di sabato sera sarà una sfida da ex per Stefano Pioli, che ha guidato i campani in Serie B nella stagione 2003-2004. Il tecnico rossonero ha collezionato complessivamente 16 vittorie e 14 pareggi, perdendo in 21 occasioni ma riuscendo ad ottenere la salvezza nel campionato cadetto.