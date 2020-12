Verso Sparta-Milan: Maldini favorito su Brahim Diaz

C'è ancora un dubbio, o meglio, un ballottaggio in casa MIlan in vista della sfuda europea di questa sera contro lo Sparta Praga. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Daniel Maldini è favorito su Brahim Diaz per un posto sulla trequarti alle spalle di Colombo. Occhio, comunque, al possibile inserimento dello spagnolo. Per il resto, formazione confermata, con Castillejo e Hauge sugli esterni e la coppia Tonali-Krunic in mezzo al campo. In difesa agiranno Conti, Guarte, Gabbia e Dalot, mentre in porta ci sarà Tatarusanu.