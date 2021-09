Verso Spezia-Milan, tanti assenti per Thiago Motta: differenziato per Erlic, rientra Sher

Lo Spezia, reduce dalla partita in casa con la Juventus, è tornato subito ad allenarsi in vista del match contro il Milan che si terrà sabato 25 allo stadio Alberto Picco. Intensità e ritmo alto per i ragazzi che non sono scesi in campo nella serata di ieri, che hanno svolto riscaldamento tecnico, esercizi di possesso e sviluppi di gioco. Lavoro di scarico per le aquile che hanno sfidato i bianconeri. Continua il lavoro differenziato per Martin Erlic e rientra regolarmente in gruppo Aimar Sher. Seduta di fisioterapia per Reca, Colley e Kovalenko.