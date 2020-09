VIDEO - Calhanoglu: "Ho un grande feeling con Ibra, ma aiuta tutta la squadra"

Hakan Calhanoglu, autore dell'assist ad Ibra e del 2-0 del Milan contro lo Shamrock, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida in Irlanda: "Siamo partiti bene già dal primo minuto. Se vediamo nei novanta minuti abbiano controllato per tutta la partita. Vogliamo continuare così, ora a testa a lunedì contro il Bologna. Con Ibra ho un grande feeling, aiuta tutta la squadra, non solo me. Siamo una squadra unita. Mi sento bene così, mi sento più forte dell'anno scorso e di quello prima ancora. Mi sento come una squadra".

