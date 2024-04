VIDEO - Europa League, Roma-Milan 2-1: gli highlights della sfida dell'Olimpico

Dopo la sconfitta nella gara di andata a San Siro, ieri sera il Milan ha perso anche il match di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma: i giallorossi hanno vinto 2-1 e hanno conquistato il pass per le semifinali della competizione. A decidere la sfida sono state le reti di Mancini e Dybala. Per il Diavolo, che ha giocato in superiorità numerica dal 31' del primo tempo (espulso Celik), non è servito a nulla il gol di Gabbia nella ripresa.

Ecco il video con gli highlights del match tra Roma e Milan: