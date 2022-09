VIDEO - Il profilo del Salisburgo: "Quando Maldini arriva in città, tutto quello che puoi fare è guardare con soggezione"

Il profilo Twitter del Salisburgo ha pubblicato un retroscena avvenuto in occasione del match di martedì sera contro il Milan. Paolo Maldini, infatti, mentre stava salutando nel tunnel Roko Simic, figlio dell'ex rossonero Dario, veniva osservato e fissato con grande attenzione da tutti gli addetti ai lavori della società austriaca. "Quando Paolo Maldini arriva in città, tutto quello che puoi fare è guardare con soggezione", questa la didascalia scelta dal club di proprietà Red Bull. Ecco, di seguito, le immagini:

When Paolo Maldini comes to town, all you can do is stare in awe



Our team's reaction says it all... pic.twitter.com/URwLsnI0xb