VIDEO MN - Il Milan è a San Siro: l'arrivo del pullman prima dell'Atalanta

In questi istanti è arrivato a San Siro il pullman del Milan, accolto come di consueto dalle due ali di tifosi rossoneri che hanno incitato i propri beniamini al loro passaggio. Guarda il video degli inviati di MilanNews.it Vitiello, Gioia e Del Vecchio a San Siro. Il Milan alle 20.45 sarà in campo allo stadio San Siro contro l'Atalanta. La sfida è valevole per la ventiseiesima giornata di campionato e la squadra di Pioli vuole vincere dopo due gare perse in rapida successione con Monza e Rennes, anche per tenere lì la Juventus che dopo la vittoria di oggi contro il Frosinone è scappata a +5 punti in classifica. L'ostacolo però è l'Atalanta di Gasperini e dell'ex rossonero De Ketelaere che, in questa stagione, ha battuto il Milan già in due occasioni tra campionato e Coppa Italia.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: Domenica 25 febbraio 2024

Ore: 20:45

Stadio: Stadio San Siro, Milano

TV: Dazn

Web: MilanNews.it