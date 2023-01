VIDEO MN - Milan arrivato al Via del Mare, tanti tifosi rossoneri ad accogliere il pullman della squadra

Fonte: Dal nostro inviato a Lecce, Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Il pullman del Milan è arrivato in questi istanti, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, allo stadio Via del Mare di Lecce. I rossoneri, fischio d’inizio alle 18:00, affronteranno i giallorossi di Barone in un match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. In video l’accoglienza riservata ai rossoneri dai tanti tifosi milanisti in trasferta.