VIDEO MN - Verso Milan-Roma: la squadra rossonera è arrivata a San Siro

In vista della sfida di questa sera contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di Europa League, il pullman con a bordo il Milan è appena arrivato allo stadio di San Siro. La squadra rossonera è stata accolto dal grande entusiasmo dei tifosi milanisti che hanno riservato applausi e cori per i giocatori del Diavolo.

Ecco il video dell'arrivo del pullman del Milan a San Siro girato dall'inviato di Milannews.it: