VIDEO - Tonali a Sky: "La continuità arriva soltanto giocando"

Sandro Tonali è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Lille-Milan: "Quando sbagli paghi, c'è sicuramente dispiacere e rabbia. Eravamo in vantaggio meritatamente, non l'abbiamo dominata ma abbiamo tenuto la palla da grande squadra. La continuità? Viene solamente quando giochi, altrimenti è difficile per qualsiasi giocatore. Più giochi più fai bene per te stesso e per la squadra".

