VIDEO - Vent'anni fa la prima partita di Ancelotti da allenatore del Milan, contro il Perugia finì 3-0

Il 13 novembre del 2001 iniziava la leggendaria esperienza di Carlo Ancelotti sulla panchina dei rossoneri: l'allenatore di Reggiolo esordì in un Milan-Perugia di Coppa Italia. Il match finì 3-0, decisiva la doppietta di Inzaghi e un autogol di Sogliano. L'avventura col Milan di Ancelotti iniziò quindi con una vittoria netto, preludio di un rapporto decennale che ha portato nella bacheca rossonera uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due UEFA Champions League, due Supercoppe europee e una Coppa del mondo per club.

#OnThisDay in 2001, Rossoneri legend Carlo Ancelotti took charge of his first game as AC Milan boss: a resounding 3-0 win over Perugia 🤩



