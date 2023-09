Vigilia di Cagliari-Milan: in mattinata la rifinitura dei rossoneri a Milanello

vedi letture

Come riportato da acmilan.com, oggi il Milan sosterrà al mattino la rifinitura a Milanello pre-Cagliari: la sfida in Sardegna è in programma domani alle 18:30 all'Unipol Domus. Ieri Theo Hernandez e Maignan si sono allenati con il gruppo, mentre Calabria aveva svolto lavoro personalizzato: attese per oggi novità importanti di formazione.