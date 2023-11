Vigilia di Milan-B. Dortmund: sette rossoneri assenti per infortunio

Giornata di vigilia per il Milan, che domani sera affronterà a San Siro il Borussia Dortmund per la quinta gara del girone F di Champions League. Un dentro-fuori che deciderà le sorti del Milan in Champions League, anche se l'ufficialità arriverà solamente contro il Newcastle tra poco più di due settimane. Alle 14:00 ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli e Davide Calabria: anche le loro dichiarazioni saranno leggibili in diretta su MilanNews.it con il consueto live testuale.

VIGILIA DI MILAN-B.DORTMUND

Presenti anche Bennacer, ormai in gruppo da due settimane, e Maignan, uscito malconcio dalla sfida con la Fiorentina, alla rifinitura odierna. ndisponibili, invece, Leao, Kjaer e Okafor, che non hanno preso parte alla rifinitura pre Borussia e che dunque, con molta probabilità, salteranno la delicata sfida di domani sera a San Siro contro il Dortmund. Di seguito la lista degli infortuni rossoneri che non hanno preso parte all'allenamento odierno: Sportiello, Kalulu, Caldara, Kjaer, Pellegrino, Leao, Okafor