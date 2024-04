Vigilia di Milan-Roma: tutte le statistiche prepartita

Torna l'Europa League, e per il Milan di Pioli è tempo di affrontare i Quarti di Finale. Come l'anno scorso, anche se era Champions League, l'avversario sarà una squadra italiana, per un derby che garantirà un posto in semifinale, e che avvicinerà l'Italia verso i cinque slot per la prossima edizione della rinnovata Champions.

Se lo scorso anno le avversarie italiane furono due, prima il Napoli ai quarti e poi l'Inter in semifinale, quest'anno toccherà alla Roma di Daniele De Rossi giocarsi la qualificazione contro il Milan.

Con la Roma sarà la sfida n.198 in totale, la n.100 in casa, ma sarà una prima assoluta in Europa contro i giallorossi, e sarà una sfida aperta tra due squadre votate al gioco e all'attacco, soprattutto dopo l'esonero di José Mourinho, avvenuto tra l'altro proprio dopo la sconfitta che la Roma ha subìto a Milano per 3-1 in Serie A, nello scorso gennaio.

Si giocherà l'11 Aprile, sarà la partita n.13 in questa data. Finora 9 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, risalente peraltro alla prima occasione in cui si giocò in tale data, nel lontano 1943, in casa del Bari per 2-0.

L'ultimo precedente è un pareggio per 2-2 in casa contro il Catania nel 2010: al doppio vantaggio siciliano con Maxi Lopez e Ricchiuti, rispose una doppietta di Marco Borriello. Nelle coppe europee sentimenti misti in questa data: nel 2007 il Milan andò a Monaco e vinse per 2-0 il ritorno dei Quarti di Champions, con gol di Seedorf ed Inzaghi, entrambi nel primo tempo. Sempre contro una squadra tedesca, nel 2002, una vittoria per 3-1 a San Siro, ma non fu una bella serata: il Milan doveva, nella semifinale di ritorno della Coppa Uefa, provare a rimontare lo 0-4 patito in casa del Borussia Dortmund. Cominciò forte il Milan, con i gol di Inzaghi e Contra dopo meno di 20 minuti, poi i tedeschi controllarono, fino al 92' quando Serginho accese San Siro con un gol che dava speranza.

Milan riversato in avanti, ma al 94' un contropiede finalizzato da Ricken chiuse il discorso per il 3-1 finale.

C'è anche un altro precedente europeo, stavolta in Coppa delle Coppe, nel 1973: il Milan sconfisse lo Sparta Praga nella semifinale di andata per 1-0, con gol di Chiarugi. Nessun precedente con la Roma in questa data.

Il Milan è in Europa League per la tredicesima volta nella sua storia, e per la prima volta ci arriva passando dalla porta della Champions League. In tutte le altre situazioni la stagione europea era cominciata direttamente dalla Uefa. Non c'è mai stato un grande feeling con questa competizione, la riprova è nel fatto che in bacheca manca ancora, a dispetto delle sette vittorie in Coppa Campioni / Champions League. Sarà la quinta volta che il Milan si spinge almeno fino ai quarti di finale. L'ultima volta che capitò fu nel 2001/02, dove fu eliminato in semifinale dal Borussia Dortmund. Ai quarti l'avversario rossonero fu l'Hapoel Tel Aviv: sconfitta all'andata per 1-0, e partita ribaltata al ritorno con il risultato di 2-0. Nel 1995/96 il Milan incontrò il Bordeaux ai quarti, e le cose andarono esattamente all'opposto: 2-0 per i rossoneri all'andata in casa, e sconfitta clamorosa in Francia per 3-0, con doppietta di un certo Christophe Dugarry, che poi fu acquistato dal Milan. Nel 1975-76 i rossoneri furono eliminati dai belgi del Bruges, a nulla valse il 2-1 in casa del ritorno, visto che all'andata il Bruges vinse per 2-0.

Ancora in Belgio furono i quarti della prima edizione della Coppa Uefa, contro il Lierse. Andò meglio, con il Milan vittorioso in casa per 2-0 e poi con il pareggio per 1-1 al ritorno. Poi il Milan fu eliminato in semifinale dal Tottenham. Le due semifinali rappresentano la vetta più alta per il Milan in questa competizione.

Il ruolino di marcia del Milan contro le italiane in competizioni europee è piuttosto equilibrato: 16 le partite giocate, con 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Di nove confronti ad eliminazione diretta, il Milan ha avuto la meglio in 6 occasioni, ed è stato eliminato in 3. Le eliminazioni sono state nel 1961-62, nella Coppa dell'Amicizia, contro il Torino in semifinale (2-1 per i granata all'andata e 1-1 al ritorno), nel 1993-94, in Supercoppa Europea, contro il Parma (1-0 per il Milan all'andata, 2-0 ai supplementari per il Parma al ritorno, entrambe vittorie in trasferta), e nella semifinale di Champions della scorsa stagione, per mano dell'Inter (0 2 all'andata e 0-1 al ritorno). Le vittime del Milan furono invece il Genoa, nella Coppa dell'Amicizia 1962-63, in Finale, la Sampdoria nella Supercoppa Europea 1990-91 (1-1 a Genova e 2-0 a Milano al ritorno), l'Inter nel 2002-03 in Semifinale di Champions (0-0 in casa del Milan e 1-1 in casa dell'Inter), la Juventus nel 2002-03 in Finale di Champions, all'Old Trafford di Manchester (3-2 ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi supplementari), di nuovo l'Inter nel 2004-05 (2-0 all'andata, 3-0 a tavolino al ritorno), e il Napoli nei quarti di finale di Champions della scorsa stagione (1-0 a San Siro e 1-1 a Napoli).

Arbitrerà il francese Turpin, sarà la quinta volta che dirigerà il Milan. Finora il Milan non è mai riuscito a vincere con Turpin alla direzione, due pareggi e due sconfitte. Nella scorsa stagione, Turpin arbitrò la sfida di ritorno degli ottavi in casa del Tottenham, finì 0-0 e il Milan festeggiò il passaggio del turno; poi però, arbitrò nella semifinale di ritorno, dove il Milan fu battuto per 1-0 dall'Inter e salutò la competizione.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)