Vink (ex allenatore Dest): "Bel colpo del Milan, è uno dei terzini più tecnici in circolazione"

MilanNews.it

Gery Vink, ex allenatore di Sergino Dest nelle giovanili dell'Ajax, ha commentato così a gazzetta.it lo sbarco del terzino americano al Milan: "Il Milan ha piazzato un bel colpo. Dest è uno dei terzini più tecnici in circolazione, un classe Duemila dall’ottimo dribbling che copre tutta la fascia e arriva sul fondo con continuità. Era così anche a 15 anni. A volte lo facevo giocare in mezzo, con il numero 10. Sotto la mia gestione ha giocato ovunque: centrale difensivo, mezzala, seconda punta, trequartista. Nei vari tornei in giro per l’Europa lui era quello che rubava l’occhio, anche più di Justin Kluivert o Sven Botman. Peccato per quel caratterino…".