Viviani: "Scudetto? Inter favorita, ma i rossoneri stanno facendo grandi cose"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabio Viviani, ex centrocampista rossonero. Queste le sue parole: "Scudetto? Direi il Napoli ma non possiamo non tenere conto di quanto sta facendo il Milan. E lo sta facendo con 4-5 giocatori fondamentali in meno. A gennaio loro li recuperano e mi viene da pensare che siano ben attrezzati. L’Inter resta leggermente favorita ma il Milan sta facendo grandi cose.