Voci su Krunic? Pioli: “Faccio giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un'altra parte?”

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori contro il Monza, Stefano Pioli ha parlato così del centrocampo rossonero: "Il centrocampo così com’è mi piace, e così per me sarebbe al completo. Voci su Krunic? Secondo voi faccio giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un'altra parte? Lui con gli atteggiamenti mi dice altro. Non sono le parole che contano ma gli atteggiamenti e Rade su questo non ha mai sbagliato".