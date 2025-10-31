"Voglio lottare per lo Scudetto, il tatuaggio del Napoli e il dna Juve": leggi la conferenza di Spalletti

vedi letture

Si riporta di seguito, grazie al live testuale di TuttoMercatoWeb, la conferenza stampa integrale di Luciano Spalletti da neo allenatore della Juventus:

Le sue prime sensazioni...

"Sono sensazioni bellissime, perchè conosciamo tutti la storia di questo club e sappiamo che c'è una grande aspettativa, però entrarci dentro è sempre una bellissima emozione".

Sulle parole di Sabatini.

"Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli. Io ho grande rispetto del lavoro di Tudor che saluto caramente, perchè è una persona splendida e un professionista vero. Sono sicuro di trovare una squadra in buona condizione mentale e allenata bene per la professionalità di chi mi ha preceduto. Dobbiamo lavorare in maniera forte per avere la possibilità di arrivare a quelle ambizioni di cui si diceva prima. SOno contento di essere qui, ringrazio il direttore Comolli per le parole. MI impone di parare sempre italiano con lui e mi ha facilitato la vita così riesco a capire quello che dico.

Sul valore della rosa.

"L'idea sta racchiusa nell'aver accettato. Se non avessi creduto che questa squadra abbia delle potenzialità, nonostante abbia passato momenti difficili, perchè avrei dovuto accettare un contratto di 8 mesi? Credo di poter fare un bel lavoro con loro perchè poi si passa da lì da quello che è la disponibilità, l'autodisciplina, la volontà per fare risultati importanti. Ci vedo delle possibilità di rimettere a posto alcune cose. Le intenzioni e le mire sono altre, per un club come la Juve bisogna rientrare in Champions. Dobbiamo fare un buon lavoro e rimettere le cose in pari perchè le altre corrono forte".

Quale sarà il suo staff?

"Io ho portato 4 collaboratori, perchè ormai si conosce tutto nel mondo del calcio e la Juventus è fornita di tutto. Ora dobbiamo solo trovare un po' di confidenza. Ci saranno con me Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti. Voglio spendere due parole per Daniele Baldini che ha deciso di terminare il suo rapporto di lavoro e sono rimasto un pò sorpreso. Lo ringrazio per tutto quello che mi ha messo a disposizione, quello che ho imparato da lui, lui è uno di quelli bravi. MI dispiace ma devo accettare la sua volontà".

Quanto la stimola lavorare con l'attacco della Juve?

"Questo fa parte del mio lavoro. I gol sono fondamentali per vincere le partite. Il calcio offensivo è importante, ma dobbiamo essere squadra ed essere un gruppo che capisce cosa fare in campo. È tutto stimolante per me".

Sulle parole di Vlahovic.

"Mi sembra un pensiero corretto e soprattutto che i calciatori si rendano conto di quello che stanno facendo. Sulla battuta a Perin? È una battuta. Io so bene che noi dipendiamo tanto dai giocatori, perchè la loro qualità fa la differenza. Soltanto le cose fatte in campo poi verranno valutate per il mio futuro. Io fortunatamente non sono uno che ha bisogno di essere assicurato nel proprio futuro, lo ritengo corretto che si valuti di volta in volta, non devo starci per forza in una situazione perchè sono legato da un contratto. SI va a fare questa esperienza insieme e la trovo una situazione molto semplice e onosta e chiara. Si comincia a lavorare cercando di collaborare tra tutti gli staff e le persone del mondo JUventus che sono persone di assoluto valore, le conosco quasi tutte, e poi si tirano le somme. Nessuna difficoltà di accettare un contratto di questo genere, visto quello che è successo precedentemente avrei fatto lo stesso della Juventus".

La Juve può rientrare nella lotta Scudetto? Gestirà Vlahovic?

"Io spero di poter rientrare nel giro Scudetto, perchè no? Le intenzioni devono essere al massimo, perchè abbiamo giocato 9 partite e mancano 29 alla fine del campionato. Io ne ho viste di tutti i colori in 30 anni di professione. Io non vedo perchè mi debba accontentare e tenterò di metterci ancora più mano. Poi valuteremo cosa saremo riusciti a fare. Io ho assoluto rispetto del valore dei giocatori. Vlahovic? Io parlerò con lui e non ho avuto nessun tipo di imposizione dalla società.A valutare dall'ultima partita le sue intenzioni sembrano molto chiare, quel comportamento lì mette tutto a posto perchè ha fatto una splendida partita".

Il vestito migliore per la sua Juve?

"Oggi farò il primo allenamento e sarà molto ristretto. Io ho rispetto del lavoro fatto precedentemente e magari potrei dare continuità. Dare proprio tutte le notizie agli avversari non sarebeb corretto... Penso ci siano i presupposti per dare continuità. Poi è chiaro che ci sono dei giocatori che vorrebbero giocare in posizioni differenti e qualche giocatore dovrà creare disponibilità. Proverò a fare anche la difesa a 4".

Che avversario si aspetta domani?

"Io ho visto molte partite del nostro campionato. Ho visto l'ultima del Napoli che è una delle più attrezzate, l'Inter è un'altra delle più attrezzate. Non siamo nelle condizioni di poter essere presuntuosi di niente, si va ad avere assoluto rispetto di tutti e non si va senza nessun tipo di slogan perchè non mi piacciono e rischiano di sostituire i fatti. Deve essere il rumore del pallone che scorre sull'erba il messaggio che vogliamo mandare. Quello è il modo corretto per parlare, si lascia tutto al campo".

Sul suo passato al Napoli?

"Io ho lasciato qualcosa in tutte le città che ho lasciato. A Napoli è venuto qualcosa di superiore perchè abbiamo portato a casa uno Scudetto bellissimo. Io ho instaurato un rapporto particolare e rimarrà tutto intatto. Oggi ho fatto le analisi e ho dato l'altro braccio perchè non volevo che si toccasse nulla. Napoli è una città che mi rimarrà sempre nel cuore. Dopo Napoli ho detto che dopo quella stagione non avrei voluto mettere un'altra tuta, solo per quella stagione. Io ho avuto rispetto per quella opzione e per il Napoli città. Dopo quella stagione io dovevo andare a fare altre esperienze e lavorare in altre società. Poi chi prende queste cose per attaccarmi sta usando questo per cambiare la realtà".

Pensa di poter avere delle difficoltà con il Dna del club?

"No perchè è fondamentale vincere la partita. Però il calcio è anche uno spettacolo noi cercheremo di fare un buon prodotto. È un discorso anche vostro perchè siete sempre alla ricerca di qualche parola nuova. Noi andremo a cercare qualcosa di bello di vedere. Io quando venivo qua ho sempre percepito quella bellezza di novità e innovazione. Perciò noi ci impegneremo per provare a fare qualcosa. Noi dobbiamo vincere e poi parleremo di altro".

Su Koopmeiners.

"Koop lo conosco bene perchè l'abbiamo seguito nelle squadre precedenti, ma costava tanto. Mi piaceva tanto e una volta ci siamo sentiti anche per telefono. Per me rimane quell'idea che avevo visto. Secondo me è un mediano/mezzala. Poi ha giocato anche come difensore. Voglio fare i complimenti a Gasperini che ha tirato fuori il meglio da un calciatore. Koop ha questo piede che può mettere il pallone dove vuole, poi spalle alla porta può avere difficoltà e in mezzo al traffico non è semplice per lui, ma Gasperini l'ha valorizzato al massimo".

In cosa dovrà incidere?

"Non so dove dovrò incidire. Io so quello che sarà il mio coportamento e attraverso questo i calciatori entreranno in una mentalità in cui potrò dare qualcosa. Io sono stato fortunato perchè ho avuto la possibilità di vincere. La differenza la faranno sempre i calciatori, ma avere un complicità nel fare le cose e avere un metodo può essere un qualcosa che porterà dei risultati. Questo percorso che abbiamo davanti potrà fare cambiare le cose e in campo poi ormai vanno capite le cose, perchè il calcio è in evoluzione continua. Noi dobbiamo capire l'evoluzione, i momenti di giocare, questo farà la differenza. La somma di questa di questi calciatori e se ci mettiamo a disposizione può rendere tutti i giocatori da Juve".